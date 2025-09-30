Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Kayıp 3 çocuk annesinin nehirde cansız bedeni bulundu (2)

        CANSIZBEDENİ BULUNDUSakarya'da kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Aysel Avcı'nın, Sakarya Nehri'nde 1,5 metre derinlikte cansız bedeni bulundu.

        Giriş: 30.09.2025 - 10:33 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:35
        Kayıp 3 çocuk annesinin nehirde cansız bedeni bulundu (2)
        CANSIZBEDENİ BULUNDU

        Sakarya'da kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Aysel Avcı'nın, Sakarya Nehri'nde 1,5 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Avcı'nın cansız bedeni ekipler tarafından sudan çıkarıldıktan sonra ön otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

