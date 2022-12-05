Ailesinden miras soba tamirciliğini 35 senedir sürdürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, dede ve babasından öğrendiği soba tamirciliğini sürdüren Hüseyin Tarakçı, ısınma imkanlarının çeşitlenip yaygınlaşmasına rağmen mesleğini 35 yıldır azimle devam ettiriyor.



Kocaali ilçesinde öğrencilik yıllarında okul çıkışlarında dedesi ve babasının yanında soba tamirciliğini öğrenen 54 yaşındaki Tarakçı, doğalgaz ve kalorifer kullanımının yaygınlaştığı günümüzde, 6 metrekarelik dükkanında evleri sıcak tutan sobaları tamir ediyor.

İlçe merkezindeki dükkanında üçüncü kuşak olarak hizmet veren Tarakçı, AA muhabirine, okuldan sonra yardıma geldiği dede ve babasından görerek soba tamirciliğini öğrendiğini söyledi.

Kendisinden sonra mesleği devam ettirecek kimsenin bulunmadığından yakınan Tarakçı, "Sobacılık mesleği, sadece tamirattan ibaret değil. Bazen zor şartlarda çalışıyoruz. İşimiz gereği bazen çatıya çıkıp baca tamir ediyoruz. Hiç unutmuyorum, çatıdan düşeceğim esnada ayaklarımı oluğun içine koyarak durdum." diye konuştu.

Tarakçı, çırak bulmakta zorluk çektiğini dile getirerek, "Her geçen gün şartlar zorlasa da sobalar tamamen kalkmadan bu meslek devam eder. Özellikle memleketimizde insanlar, 'Ben ısınamıyorum; benim sobam yanacak, ekmek yapacağım, çay demleyeceğim.' diyor. Tabii ki insan arıyor. Bazen servise gittiğimde yanan sobanın yanından kalkasım gelmiyor." ifadelerini kullandı.

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