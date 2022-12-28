Sakarya'da evde çıkan yangın söndürüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde, iki katlı evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.

Akpınar Mahallesi 4065 Sokak'ta, S.Ç'ye ait evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden ev sakinleri ve komşuların ihbarı üzeri olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.











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