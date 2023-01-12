Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti seçimleri yapıldı

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SAKARYA (AA) - Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti seçimleri gerçekleştirildi.

OSB'nin konferans salonunda yapılan toplantıya katılan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Söğütlü 3. OSB'nin kurulmasında ve Türkiye'de örnek alınacak hale gelmesinde emeği olan Müteşebbis Heyet Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muzaffer Güneş ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Güneş de sanayinin gelişmesi ve büyümesi için hazırladıkları projelere her zaman destek veren Vali Kaldırım, iş insanları ve sanayicilere teşekkür ederek, görevi devralacaklara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından 4 yıl boyunca görev alacak heyet seçimi yapıldı.

İlçe Kaymakamı Cevat Gün ve Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de seçimlerde yer aldı.



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