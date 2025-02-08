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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 18:05 Güncelleme: 08.02.2025 - 18:05
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Fatih Tokail, Onur Gülter, Mehmet Dura

        Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Salih Dursun, N'koulou, Bülent Uzun, Burak Altıparmak, Simon, Aabid (Dk. 72 Emre Demir), Mendy (Dk. 90+1 Ömer Şişmanoğlu), Burak Çoban (Dk. 77 Emircan Altıntaş), Ozegovic

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 84 Catic), Toure, Kadir Seven, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Suat Kaya, Atakan Akkaynak (Dk. 77 Atila Turan), Tunahan Ergül (Dk. 84 Atakan Cangöz), Eren Karadağ (Dk. 57 Burak Süleyman), Verheydt (Dk. 77 Ali Akman)

        Goller: Dk. 13 Tunahan Ergül (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 33 Ozegovic (Penaltıdan), Dk. 47 Burak Çoban (Sakaryaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 90+5 Erkan Kaş (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 54 Burak Çoban, Dk. 85 Salih Dursun (Sakaryaspor), Dk. 87 Kadir Seven (Ahlatcı Çorum FK)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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