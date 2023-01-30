Sakarya'da karla kaplanan Çam Dağı'nda kardelenler görüntülendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın yüksek kesimlerinde devam eden yağışla karla kaplanan Çam Dağı eteklerinde açan kardelenler, doğaseverleri hayran bırakıyor.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda etkisini sürdüren karla sisin bütünleşmesi güzel kareler oluşturuyor.

​​​​​​​Hava sıcıklıklarının yüksek seyretmesi dolayısıyla açan ve endemik bitki türleri arasında yer alan kardelenler, dağ eteklerindeki tarım arazilerine güzellik katıyor.

Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'ndaki manzara dronla görüntülendi.

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