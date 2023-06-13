"Anneler her ortamda bebeklerini emzirebilsin" diye önlük geliştirdiler

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) bir grup akademisyen, annelerin her ortamda rahatça emzirebilmesini sağlamak amacıyla emzirme önlüğü geliştirdi.



SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Nursan Çınar ile Dr. Öğretim Üyesi Dilek Menekşe'nin geliştirdiği ürün, emzirme sırasında anne-bebek bağının desteklenmesine odaklanıyor.

Sakarya Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ADAPTTO) ile koordineli çalışarak Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescili alınan "GEZ-EM" isimli ürün, TEKNOFEST 2023 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda (İSEF 2023) gümüş madalya kazandı.

Ürün, emzirme sırasında mahremiyeti koruyan ve sosyal alanlarda daha konforlu gerçekleştirilmesini sağlayan yapıd. Çift katlı özelliğe sahip olan ürün, bebekleri emzirme esnasında olumsuz hava koşullarından koruyarak, sağ ve sol tarafta bulunan kapüşon sayesinde ayrıca başlık-bere gereksinimini de ortadan kaldırıyor.

Farklı renk ve desenlerde yüzde 100 pamuk kumaştan üretilen GEZ-EM, emzirme bölümünde bulunan açıklık sayesinde bebeğin anne ile iletişimini ve göz temasını da sağlıyor.

- "Emzirme önlükleri anneyle bebeğin etkileşiminin göz ardı ediyor"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nursan Çınar, AA muhabirine, emzirme ve anne sütünün en çok çalıştıkları konular arasında yer aldığını söyledi.

Çınar, anne sütünü en iyi alım şeklinin emzirmek olduğunu belirterek, "Anneler evde bebeklerini emziriyorlar ama ev dışı ortamda veya eve misafir geldiğinde emzirme kesintiye uğrayabiliyor. Anneler böyle durumlarda emzirme önlüklerinden yararlanabiliyor. Emzirme önlüklerini incelediğimizde sadece annenin mahremiyetine odaklandığını görüyoruz ki bu çok önemli bir nokta ancak anneyle bebeğin etkileşiminin göz ardı edildiğini gördük. Emzirmek sadece bebeği beslemek değildir. Anneyle bebek arasında kurulan bağ ve göz teması, anne bebek bağlanması açısından son derece önemlidir. İşte fikir buradan çıktı." diye konuştu.

Fikrin hayata geçirilebilmesi için tasarımı yaparak Sakarya Teknokent ve ADAPTTO ile çalıştıklarını anlatan Çınar, ürünün anneye rahatlık ve kolaylık sağladığını, bebeğin örtü içinde bunalmadığını ve anne ile iletişim halinde olduğu için son derece mutlu kaldığını dile getirdi.

- "Anne ve bebek sağlığına katkıyı amaçlıyoruz"

Dr. Öğretim Üyesi Dilek Menekşe, çocuğun duygusal olarak beslenmesinin önemine vurgu yaparak, bunun için anne bebek iletişimini, bağlanmasını destekleyen emzirme önlüğü geliştirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Çalışmanın, anneliğinin ilk dönemlerine denk geldiğinden süreci olumlu etkilediğine değinen Menekşe, şöyle devam etti:

"Var olan emzirme önlüklerinin hepsinin ortak özelliği sadece mahremiyeti koruması ki önemli nokta. Bizim emzirme önlüğümüzün bebeğin gelişimini destekleyen farklı özellikleri bulunmaktadır. Mahremiyeti desteklemesiyle beraber anne-bebek iletişimini, sözel ve duygusal anlamda desteklenmesine fırsat vermektedir. Onun dışında her türlü ortamda bebeği koruyucu ve annenin konforunu artırmak gibi özelliklere sahiptir."

Menekşe, ürünü ticarileştirilerek annelere ve bebeklere ulaştırılmasını da amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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