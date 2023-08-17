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        Sakarya'da çuvala koyup şiddet uyguladığı 2 sahipsiz köpeği çöpe atan zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 15:47
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        Sakarya'da çuvala koyup şiddet uyguladığı 2 sahipsiz köpeği çöpe atan zanlı yakalandı
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde çuvala koyup şiddet uyguladığı 2 sahipsiz köpeği çöpe atan şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi Marmara Caddesi'nde M.O'nun çuvala koyup şiddet uyguladığı 2 sahipsiz köpeği çöpe attığını gören vatandaşlar, durumu emniyete bildirdi.

        Vatandaşlarca çöpten çıkarılan yaralı köpekler, ekiplerce alınarak veterinere götürüldü. Tedavi altına alınan köpekler, daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi.

        Köpeklere şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan zanlıya para cezası verildi. Ayrıca şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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