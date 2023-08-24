Söğütlü'de yeni halk pazarı hizmete girdi

SAKARYA (AA) - Söğütlü Belediyesince ilçeye kazandırılan yeni halk pazarının açılışı yapıldı.

Törende konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, yeni pazarın ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek, çalışmalarında her zaman Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'in yanında olacaklarını söyledi.

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün de ilçenin tarım ve sanayi açısından her zaman geleceği olduğunu belirterek, Özten'e projelerinde desteklerinin süreceğini kaydetti.

Bölge halkının her zaman faydalanabileceği kalıcı yatırımlara önem verdiklerini dile getiren Özten ise "Yıl sonuna kadar hizmete açılacak, 24 saat hizmet verecek Sağlık Merkezi'miz, 50 yataklı öğretmenevimiz ve diğer yatırımlarımızın çalışmaları devam ediyor." dedi.

Özten, çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından halk pazarının açılışı gerçekleştirildi.