Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Adalet Bakanı Tunç, Sakarya'da cenaze törenine katıldı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sinan Cengiz'in babası Cevdet Cengiz için Sakarya'da düzenlenen cenaze törenine iştirak etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:51 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Tunç, Sakarya'da cenaze törenine katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sinan Cengiz'in babası Cevdet Cengiz için Sakarya'da düzenlenen cenaze törenine iştirak etti.

        Tedavi gördüğü Yenikent Devlet Hastanesinde, 68 yaşında yaşamını yitiren Cevdet Cengiz'in cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Merkez Hal Camisi'ne getirildi.

        Cenaze törenine katılan Bakan Tunç, Sinan Cengiz'e taziyelerini iletti.

        Törene, Cengiz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek ve Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Cengiz'in cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından Söğütlü Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Kurye cinayetinde karar çıktı!
        Kurye cinayetinde karar çıktı!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Karapürçek'te devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı
        Karapürçek'te devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı
        Sakarya Valisi Karadeniz'den Hendek Belediyesine ziyaret
        Sakarya Valisi Karadeniz'den Hendek Belediyesine ziyaret
        Sakarya'da iki gün önce kaybolan genç kız aranıyor
        Sakarya'da iki gün önce kaybolan genç kız aranıyor
        Taraklı'da Mevlit Kandili idrak edildi
        Taraklı'da Mevlit Kandili idrak edildi
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili idrak edildi
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili idrak edildi
        Sakaryaspor sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçına hazırlanıyor
        Sakaryaspor sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçına hazırlanıyor