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        Akyazı ve Karapürçekli judocular, Yunanistan'da 6 madalya kazandı

        Akyazı ve Karapürçekli judocular, Yunanistan'da düzenlenen turnuvada 3 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:29 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:39
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        Akyazı ve Karapürçekli judocular, Yunanistan'da 6 madalya kazandı
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        Akyazı ve Karapürçekli judocular, Yunanistan'da düzenlenen turnuvada 3 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti.

        Uluslararası Flippos Amyntajoy Turnuvası 30 Eylül-1 Ekim'de Yunanistan'ın Amyntaio şehrinde yapıldı.

        Antrenör Neslihan Can nezaretinde turnuvaya Karapürçek'ten Mehmet Necmettin Bilgin, Muhammed Ali Yıldırım, Zehra Topel, Bartu Can, Alper Şahin, Akyazı'dan ise Yağız Uzun, Zeynep Serra Üstün ve Emirhan Doğan katıldı.

        Turnuvada Gökçe Güneş, Mehmet Necmettin Bilgin ve Zehra Topel altın madalya elde ederken, Bartu Can ve Zeynep Serra Üstün ikincilik, Emirhan Doğan ise üçüncülük kazandı. Muhammet Ali Yıldırım ve Yağız Uzun ise beşincilikle turnuvayı tamamladı.

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