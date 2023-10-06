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        Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 1 kişi tutuklandı, 5 kişi gözaltına alındı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı, 5 kişi şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:13 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:22
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        Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 1 kişi tutuklandı, 5 kişi gözaltına alındı
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı, 5 kişi şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akyazı Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı ihbar edilen İ.K'nin (34) evine operasyon düzenledi.

        Evde, narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, 6 kilogram esrar, 2 hassas terazi, 2 gram sentetik uyuşturucu ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Adapazarı, Erenler ve Ferizli Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonda ise 4 gram esrar, 53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Hendek Jandarma Komutanlığı ekipleri de kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Kaçakçılık yaptığı tespit edilen E.B'nin (51) iş yeri, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 25 elektronik sigara, 770 paket çeşitli markalarda bandrolsüz sigara, 72 bandrolsüz puro, 720 makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

        Gözaltına alınan E.B. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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