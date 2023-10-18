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        Sakarya'da ters dalga nedeniyle iki balıkçı teknesi battı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde ters dalga nedeniyle iki balıkçı teknesi battı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:15 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:21
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        Sakarya'da ters dalga nedeniyle iki balıkçı teknesi battı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde ters dalga nedeniyle iki balıkçı teknesi battı.

        Sakarya Nehri'nin Karadeniz'le birleştiği nokta Yeni Mahalle'de demirli bulunan iki tekne, soluğan diye tabir edilen ters dalga nedeniyle battı. Tekneler, balıkçılar tarafından sudan çıkarıldı.

        Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, gazetecilere, soluğan diye tabir edilen ters dalganın, nehir ağzında tamamlanmayan dalgakırandan kaynaklandığını ve her ters dalgada sorun yaşadıklarını ifade etti.

        Balıkçı Bünyamin Ceylan da nehirde küçük fırtınanın bile sorunlara yol açtığını belirterek, "Boğaza yapılan mendirekle dalgalar içeriye giriyor. Soluğanla teknelerimiz batıyor. Önceden ufak iple teknelerimizi bağlardık. Şimdi örümcek ağı gibi bağlıyoruz. Sabaha kadar başında nöbet bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Ceylan, Devlet Su İşleri'nin çalışmasıyla taşkın ve sellerin son bulduğunu aktararak, ilçede balıkçı barınağı yapılması taleplerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

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