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        Sakaryaspor-Adanaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, yeşil-siyahlı takıma daha hızlı sonuç alabilecekleri bir oyun formatı kazandırmak için çalışacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 19:51 Güncelleme: 21.10.2023 - 19:51
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        Sakaryaspor-Adanaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, yeşil-siyahlı takıma daha hızlı sonuç alabilecekleri bir oyun formatı kazandırmak için çalışacaklarını söyledi.

        Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu maçı, kazanma alışkanlığına dönebilecek bir maç olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

        Oyuncuların performanslarını gözeterek bir kurgu hazırladıklarını aktaran Karslı, Adanaspor'un oyun kurgusu olarak biraz daha kendini toparlamaya aday bir takım olarak göründüğünü dile getirdi.

        Rakip takımın ilk yarı topu kendilerine verdiğini, çok fırsat yakaladıklarını ancak skora dönüştüremediklerini belirten Karslı, "Kazanan takım olmak, alışkanlığımızı sürdürmek için iyi bir galibiyet oldu. Oyuncularımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Sakaryaspor'a bundan sonra daha hızlı daha çabuk sonuç alabilecek oyun formatında yeni şeyler kazandırmak için çalışıp yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

        - Adanaspor cephesi

        Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın da iyi bir çizgi yakalayan Sakaryaspor karşısına kazanmak için geldiklerini söyledi.

        Göreve geldiklerinin ikinci haftası olduğunu anımsatan Arın, müsabakaya iyi hazırlandıklarını ancak başlangıç bölümünde rakibin etkili başladığına değindi.

        İlk yarıda Sakaryaspor'un baskılı görünmesine rağmen en net pozisyonun kendilerine ait olduğunu kaydeden Arın, "İkinci yarı Sakaryaspor'un bize baskı kurmaya özen göstereceğini bekliyorduk. Yediğimiz ilk gol bizim kendi kaptırdığımız top, sonra oyun içerisinde yaptığımız değişiklikler, maçın içinde aldığımız riskler rakibin geniş alan bulup pozisyon üretmesine sebep oldu." diye konuştu.

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