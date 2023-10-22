Sakarya'da engelliler ve yaşlılar termal tesiste stres attı Sakarya'da engelli ve yaşlılara yönelik başlatılan "Sağlık İçin Kaplıca" uygulamasından bu yıl 232 aile ve 610 kişinin yararlandığı bildirildi.

Sakarya'da engelli ve yaşlılara yönelik başlatılan "Sağlık İçin Kaplıca" uygulamasından bu yıl 232 aile ve 610 kişinin yararlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen "Sağlık İçin Kaplıca" projesi ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor.

Belediyenin Taraklı Termal Otel'de aldığı 62 devre mülk, yaşlıların, engelli bireylerin, gazilerin, şehit yakınlarının ve ailelerinin hizmetine sunuluyor. 2023 yılı boyunca bahar ve güz dönemlerinde toplam 232 aile ve 610 kişi termal tesis imkanından faydalandı.

Yaşlılar bu tatil sayesinde oteldeki tüm imkanlardan ücretsiz şekilde faydalanarak 3, 4 ve 5 günlük konaklama programlarıyla günlük hayatın stresinden uzaklaştı.

Huzurlu tatilin yanı sıra kalabalık gruplar halinde sosyalleşen, sürekli iletişim halinde olan yaşlılar ve engelliler, keyifli anlar yaşadı. Programa katılanlar, ayrıcalıklı hizmet için Başkan Ekrem Yüce ile Büyükşehir Belediyesine memnuniyetlerini iletti.

Projede yeni dönem kayıtları 2 Ocak 2024'te başlayacak. Sınırlı sayıda kontenjanın bulunduğu projeye, daha önce bundan faydalanmamış aileler başvurabilecek.

Başvurular, Yaşlı Destek Merkezi'nden ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden alınacak.