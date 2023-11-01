SEDAŞ, "Geleneksel İletişim Buluşması"nda muhtarlarla bir araya geldi Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ), "Geleneksel İletişim Buluşması" kapsamında muhtar derneklerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ), "Geleneksel İletişim Buluşması" kapsamında muhtar derneklerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yürütülen çalışmalar konusunda muhtarların bilgilendirilmesi amacıyla "Geleneksel İletişim Buluşması" düzenlendi.

SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezi'nde yapılan toplantıda, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, Yatırım, Varlık ve Şebeke Yönetimi Direktörü Mustafa Emre Şafak, Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Grup Müdürü Mücevher Yıldız Şişman, Sakarya Bölge Müdürü Arzu Karaduman, Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, Yatırım Planlama Müdürü Ayşegül Kaya, Sakarya bölge yöneticileri, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve ilçe muhtar derneklerinin başkanları hazır bulundu.

Muhtarların talep ve önerilerinin alındığı toplantıda, bölgesel elektrik altyapısının güçlendirilmesi, yatırım planları ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan talepler ele alındı.

Toplantıda konuşan Odyakmaz, bölge halkının nabzını tutan en önemli temsilcilerin muhtarlar olduğunu belirterek, SEDAŞ olarak, onların geri bildirimlerine büyük değer verdiklerini kaydetti.

Bu tür toplantıların bölgesel elektrik dağıtım hizmetlerini daha da iyileştirmek ve toplumun beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için bir fırsat sunduğuna değinen Odyakmaz, "Muhtarlarımızın görüşleri ve önerileri, gelecekteki projelerimizi şekillendirmemize yardımcı oluyor. Bu tür toplantılar, SEDAŞ'ın bölge halkıyla doğrudan etkileşimde bulunarak daha sağlam bir enerji altyapısı oluşturma taahhüdünün parçası olarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Dernek başkanlarının söz aldığı toplantıda, buluşmayı gerçekleştiren SEDAŞ yöneticilerine teşekkür edildi.