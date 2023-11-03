Sakaryaspor-Şanlıurfaspor maçının ardından Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, bir puanın kıymetini bileceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, bir puanın kıymetini bileceklerini söyledi.

Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolun bir oyun olduğunu, kimi gollerin akan oyunla, kimi gollerin de duran topla geldiğini belirtti.

Takım olarak bugün sahada bazı hatalarının bulunduğunu aktaran Karslı, gol atamamanın bu hatalardan birisi olduğunu kaydetti.

Garanti skora ulaşamayınca sancılı süreçler yaşandığını ifade eden Karslı, "İyi şeyler olmadı mı, oldu. Baskılı ve istekli oynadık. Oyunu biz tuttuk, temposunu değerlendirdik. İkili mücadelelerde de varız ama ilk yarı almamız gereken farklı skoru ikinci yarı nedense başaramadık. Duran bir top oluştu, gol yedik." şeklinde konuştu.

Karslı, hakemin özellikle ilk yarıda çok rahat kart gösterdiğini belirterek, şikayet etmediğini ancak temaslı oynanan futbolda biraz daha hassas davranılmasını istedi.

Karslı, "Oyunun genelinde hatalarımız var, bunları gördük, yapmayacağız. Oyuncularımızı da bu konuda uyaracağız. Gol atmanın, skora daha çabuk ulaşmanın yollarını arayacağız." dedi.

Önümüzdeki hafta deplasmanda Boluspor'la oynayacaklarını anımsatan Karslı, oyunun geneline baktıklarında daha fazla puanla dönmeyi arzuladıklarını ancak aldıkları 1 puanın kıymetini bileceklerini sözlerine ekledi.

- Şanlıurfaspor cehpesi

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz da deplasmanda bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Hafta içerisinde taktiksel değişiklikler yaptıklarını, farklı bir sistemle oynamak istediklerini anlatan Buz, kendi hatalarından kaynaklı rakibe pozisyon verdiklerini dile getirdi.

Mücadeleden dolayı takımını tebrik eden Buz, "Psikolojik anlamda bizim için çok önemli 1 puan olduğunu düşünüyorum, camiamız için de çok önemli. Önümüzdeki Ümraniye müsabakasına iyi motive olarak onun üzerine gitmek istiyoruz. 1 puan bizim için iyiydi. En son pozisyona tekrar izlemek gerekir, son saniyelerde 3 puanla buradan ayrılabilirdik." diye konuştu.

Buz, Sakaryaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.