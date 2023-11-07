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        Sakarya'da 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu düzenlenecek

        Sakarya'da, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve TÜBİTAK işbirliğiyle 13-15 Kasım'da 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu (ICOMS) gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 22:03 Güncelleme: 07.11.2023 - 22:03
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        Sakarya'da 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu düzenlenecek
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        Sakarya'da, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve TÜBİTAK işbirliğiyle 13-15 Kasım'da 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu (ICOMS) gerçekleştirilecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, SAÜ İletişim Fakültesi organizasyonuyla 3 gün boyunca devam edecek uluslararası sempozyumun temasının "Doğal Afetler ve Dezenformasyon" olacağı belirtildi.

        Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, sempozyumun onur konuğu olarak açılış konuşmasını yapacağı bildirildi.

        Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 3 gün boyunca sempozyum katılımcılarına dezenformasyonla ilgili bilgiler sunacağı kaydedildi.

        Organizasyonda bilim insanlarının hazırladığı 90 bildirinin katılımcılara sunulacağı, sempozyumun, medya ortamlarında sıklıkla karşılaşılan dezenformasyonla mücadelede yeni bakış açıları geliştirilmesine katkı sunacağı ifade edildi.

        Türkiye’den yaklaşık 100 akademisyenin sunumlarıyla sempozyumda yer alacağı bildirildi.

        Açıklamada ayrıca, çok sayıda akademisyenin bilimsel çalışmalarıyla yer alacağı uluslararası programda, Dijital Yayıncı Adem Metan, Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Zeliha Eliaçık, Prof. Dr. Ali Atıf Bir, gazeteci Mete Çubukçu gibi alanında başarılı isimlerin de yer alacağı ifade edildi.

        Sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgiye https://icoms.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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