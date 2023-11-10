Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da ilkokul öğrencisi "Atatürk" şiirini gözyaşlarıyla okudu

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü törenine katılan ilkokul öğrencisi, "Atatürk" şiirini okuduğu sırada gözyaşlarını tutamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da ilkokul öğrencisi "Atatürk" şiirini gözyaşlarıyla okudu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü törenine katılan ilkokul öğrencisi, "Atatürk" şiirini okuduğu sırada gözyaşlarını tutamadı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla ilçedeki Pınarlıbacı İlkokulu'nda tören yapıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

        2. sınıf öğrencisi Sümeyye Önal, "Atatürk" isimli şiiri okuduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre ağlayan Önal, şiirini gözyaşları içerisinde bitirdi.

        Önal'ın duygulandıran anları öğretmeni tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Dolmabahçe'ye akın!
        Dolmabahçe'ye akın!
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Spor camiası Ata'yı andı
        Spor camiası Ata'yı andı
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Atatürk diyor ki…
        Atatürk diyor ki…
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu

        Benzer Haberler

        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek'in Visoko Belediyesi ile "karde...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek'in Visoko Belediyesi ile "karde...
        YÖKAK'tan 83 ön lisans programının akreditasyonu için MEDEK'e yetki
        YÖKAK'tan 83 ön lisans programının akreditasyonu için MEDEK'e yetki
        İneğe içki içirip, kayda alan 4 şüpheliye para cezası
        İneğe içki içirip, kayda alan 4 şüpheliye para cezası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Valisi Karadeniz'den "10 Kasım" mesajı
        Sakarya Valisi Karadeniz'den "10 Kasım" mesajı