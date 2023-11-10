Sakarya'da düğün merasimi öncesi gelini deveye bindirip gezdirdiler

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde düğün merasimi öncesinde gelin deveye bindi.

Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan Umut Boncuk, dünya evine gireceği Mavlanur Kalaycı'yı Pamukova ilçesindeki evinden alıp Taraklı'ya getirdi.

Boncuk ailesi ve düğün alayına katılanlar, gelini önce arabayla daha sonra da deveye bindirerek ilçe merkezinde davul ve klarnet eşliğinde gezdirdi.

Durumu gören ilçe sakinleri de düğün alayı ve oynayanları alkışladı.

Gezinin ardından Yenidoğan Mahallesi'nde düğün merasimi gerçekleştirildi.