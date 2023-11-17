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        Sakarya'da kocasını öldüren kadın gözaltına alındı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kocasını başına sert cisimle vurarak ve bıçaklayarak öldüren kadın şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:15 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:15
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        Sakarya'da kocasını öldüren kadın gözaltına alındı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kocasını başına sert cisimle vurarak ve bıçaklayarak öldüren kadın şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Duman Mahallesi'nde uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 3 çocuk annesi E.B. (40), gece saatlerinde kocası Eyüp B'nin (48) kafasına önce sert cisimle vurdu, ardından da kesici aletle boğazından yaraladı.

        Daha sonra babası A.G'ye saldırarak boğmaya çalışan kadını 18 yaşındaki kızı engelledi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eyüp B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gözaltına alınan kadının uzun süredir psikoloji tedavi gördüğü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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