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        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürüyor

        Sakarya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 73'ü tutuklu 145 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:08
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        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürüyor
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        Sakarya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 73'ü tutuklu 145 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

        Duruşmada, sanık ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının 120 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis, 1 sanığın beraati ve 7 sanığın dosyasının ayrılması şeklindeki mütalaasına karşı savunmalarının alınmasına devam edildi.

        Tutuklu sanık A.C, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve mütalaayı kabul etmediğini belirterek, olay tarihinde astsubay olarak görev yaptığını anlattı.

        Darbe girişimi günü amirinin telefonla arayarak alarm verildiğini, üniformasını giyip kışlaya gelmesi gerektiğini söylediğini öne süren A.C, "Kışlaya gidince terör saldırısı olduğu, silah ve mühimmat almamız söylendi. Uğur Coşkun'un bildiriyi okuduğu esnada orada değildim. Apar topar Valiliğe götürüldük, burada bahçe duvarının dışında beklemeye başladım. Darbe girişimini engellemeye gelen vatandaşları engellemedim, halk ile karşı karşıya kalmamak için kaçtım. Yenikent Polis Merkezi'ne sığındım. Darbe girişiminin planlanmasında bulunmadım, FETÖ ile irtibatım yoktur." savunmasında bulundu.

        Tutuklu sanık B.H. de eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'un, sıkı yönetim direktifini okuduğu esnada orada bulunmadığını iddia ederek, kendisinin de aynı gerekçelerle valiliğe götürüldüğünü, darbe yapıldığı anonsunu duyduktan sonra olaylara karışmamak için saklandığını ileri sürdü.

        Tutuklu sanık C.B. de alarm verilerek kışlaya çağrıldıklarını belirterek, darbe bildirisinin okunduğu bölgeye gitmediğini, Ahmet Üzer'in Valilikte yönetime el konulduğuna dair emrine uymayıp vatandaşların kampüse girişine engel olmadığını, vatandaşla veya polisle karşı karşıya gelmediğini savundu.

        Tutuklu sanıklar, C.G.A, C.B. ve D.Ç. de suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek, terör alarmıyla gittikleri Valilikte kandırıldıklarını anladıklarında hiçbir eylemde bulunmadıklarını iddia ettiler.

        Diğer tutuklu sanıklar A.Ç, B.K, C.U. ve A.B. de suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

        Sanıkların avukatı da cumhuriyet savcısının mahkumiyete yönelik mütalaasına katılmadığını dile getirerek, müvekkillerinin tahliye ve beraatlerini istedi.

        Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasına devam edilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

        - Dava süreci

        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.

        Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Albay Ahmet Üzer'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

        Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

        3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

        Yüksek Mahkeme, 94 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.

        Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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