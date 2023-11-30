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        Sakarya'da ikinci kattan düşen kişi yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde termal tesislerde yüksekten düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:39 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:39
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        Sakarya'da ikinci kattan düşen kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde termal tesislerde yüksekten düşen kişi yaralandı.

        İlçedeki termal tesise tatil için gelen B.İ. (69), ikinci kattaki odasının penceresinden zemine düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Şeker hastası olduğu öğrenilen B.İ, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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