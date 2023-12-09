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        Sakaryaspor-Giresunspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, kazanma ve kaybetmeme alışkanlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 21:51 Güncelleme: 09.12.2023 - 21:51
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        Sakaryaspor-Giresunspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, kazanma ve kaybetmeme alışkanlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

        Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 3 puanı almanın değerli ve güzel olduğunu belirtti.

        Oyuncuları kutlayan Karslı, oyunun beyaz ve siyah yönünü tekrar gördüklerini, özeleştiriyi yapacaklarını ve biraz daha disiplinli oynayacaklarını ifade etti.

        Saha şartlarının her iki takım için de eşit olduğuna değinen Karslı, "3 puan değerliydi, kazanmak güzel. Kazanma ve kaybetmeme alışkanlığımızı sürdürüyoruz." dedi.

        - Bitexen Giresunspor cephesi

        Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mehmet Birinci de görünüş olarak güzel bir maç olduğunu ifade etti.

        Üreterek maç oynadıklarını, santrforu sol bek mevkisinde, sağ beki ön libero olarak kullandıklarını, kadrolarının çok kısıtlı olduğunu dile getiren Birinci, Sakaryaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

        Bitexen Giresunspor'u bugünlere nasıl geldiğini çok iyi bildiğini anlatan Birinci, karda yağmurda çamurda ter dökerek buralara geldiklerini, Erzurum deplasmanına giderken yolda geçirdikleri kazayla ölümden döndüklerini söyledi.

        Giresun'daki siyasilere, yerel yöneticilere, Giresun dışındaki iş insanlarına seslenen Birinci, "Lütfen yalvarıyorum, bu takıma sahip çıkın. Kadromuz kısıtlı, transfer tahtasının açılması için lütfen siyasiler, bize yardım edin. Ben bu toprakların çocuğuyum, bu takımın buralara nasıl geldiğini çok iyi biliyorum, gitmeyelim. Giresunspor, Giresun'un bir markasıdır." şeklinde konuştu.

        Konuşması sırasında duygulanan Birinci, televizyonda Giresunspor'u gördüğü zaman gururlandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

        "Emin olun Giresun'daki balıkçı Şeref, ayakkabı boyacısı Dursun kadar üzülen belki de yoktur. Dışarıdaki insanlar için, lütfen bu takıma sahip çıkalım. Yönetimleri eleştirmek benim haddim değil ama yönetimlerin yaptığı hatalar bu takımı buralara getirdi. Siyasilere yalvarıyorum, Giresunlu, oranın bir çocuğu olarak, takımı kurtaralım. Çok üzülüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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