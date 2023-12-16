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        Filistin'de yaşananlar çocuklara tiyatro oyunuyla anlatıldı

        Sakarya'da, "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tiyatro oyunu, çocuklar için sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:06
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        Filistin'de yaşananlar çocuklara tiyatro oyunuyla anlatıldı
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        Sakarya'da, "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tiyatro oyunu, çocuklar için sahnelendi.

        Sakarya İHH ve Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesi işbirliğiyle Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi'nde Tiyatro Ankebut tarafından sahnelenen oyunda Filistin'de yaşanan tarihi süreç, çocukların anlayacağı dilde anlatıldı.

        Oyunun sonunda salondaki çocuklar, Türk ve Filistin bayrakları sallayarak ekibi alkışladı.

        Gösterinin ardından sahneye çıkan izleyicilerden 12 yaşındaki Ensar Emin Tan, Filistinli bir çocuk gibi hissetmeye çalıştığını belirterek, Filistin'de 8 bin çocuğun öldürüldüğüne dikkat çekti.

        Bölgede çocukların bomba sesleriyle hayata gözlerini açarak annesizliğe uyandığını aktaran Tan, Filistinli çocukların oyuncaklar yerine enkazda buldukları taşlarla oynadığını kaydetti.

        Tan, Filistinli çocukların küçük yaşta aldığı sorumluluklara değinerek, "Filistin'de çocuk olmak, küçük yaşta olgunlaşmaktır, küçüklüğünü yaşayamamaktır. Çocukluk nedir bilmemektir." dedi.

        Çocukların bütün hayallerini karartan İsrail'e küçük yüreğiyle 'dur' dediğini dile getiren Tan, "İsrail bir terör örgütüdür, çocuk katilidir. Filistin özgür olana dek ben ve benim gibiler hiçbir zaman geri durmayacağız, haklı davamıza sahip çıkacağız ve sessiz kalmayacağız." diye konuştu.

        10 yaşındaki Erva Taşpınar ise "Filistin'de çocuk olmak" adlı şiir okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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