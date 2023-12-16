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        Akyazı ve Söğütlü'de Yerli Malı Haftası kutlandı

        Sakarya'nın Akyazı ve Söğütlü ilçelerinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:40
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        Akyazı ve Söğütlü'de Yerli Malı Haftası kutlandı
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        Sakarya'nın Akyazı ve Söğütlü ilçelerinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

        Akyazı'da hafta kapsamında dün, Küçücek ve Atatürk ilkokulları, Pazarköy İlkokulu ve Ortaokulu ile TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde yerli ürünler sergilendi.

        Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası hizmetine tahsis edilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg okullara getirilerek öğrencilere tanıtıldı. Togg'u yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, araçla fotoğraf çektirdi.

        Öte yandan hafta kapsamında mesaj yayımlayan Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, yerli ve milli ürünleri özendirmenin önemine değindi.

        Türk milletinin her zaman üreten, geliştiren ve her daim en iyisini yapabilmek için mücadeleyi sürdüren bir toplum olduğunu aktaran Bayraktar, "Bu yılki kutlama etkinliklerinde çocuklarımıza yerli ve milli olan Türkiye'nin otomobili Togg'u okullara göndererek gelecekte bizleri temsil edecek olan, yerli ve milli ürünlerimizi daha iyi seviyelere taşıyacak nesillere tanıttık. Bu programa öncelik eden okul idarecilerine ve öğretmenlerimize teşekkür eder, her bir çocuğumuzu gözlerinden öper, Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası'nın verimli bir şekilde geçmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

        - Söğütlü

        Söğütlü ilçesindeki 3. OSB Anaokulu'nda da hafta kapsamında yerli ürünler tanıtıldı.

        Öğrencilerin aileleri tarafından hazırlanan ürünler, davetlilere ikram edildi. Etkinlikte öğrenciler, yöresel oyunlar sergiledi.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Cevat Gün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı, Söğütlü 3. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bekler ve diğer ilgililer, resim sergisini gezdi, ürünleri inceledi.

        Kaymakam Gün, her bölgeye özel, evlerde yapılan doğal ürünlerin ve yemek çeşitlerinin tanıtımının yapıldığını, bunun önem arz ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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