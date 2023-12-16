Sakarya ve Zonguldak'ta hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı Sakarya ve Zonguldak'ta hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Sakarya ve Zonguldak'ta hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Sakarya'da Adapazarı Kültür Merkezi önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ve dövizlerle Tozlu Cami önüne slogan atmadan yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan doktor Erdem Şentürk, İsrail'in, Filistin'de 10 yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün, 7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaştığını, bunun bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğini söyledi.

İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuğun acımasızca katledildiğine dikkati çeken Şentürk, ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunduğunu anlattı.

Gazze'de geçen hafta itibarıyla 283 sağlık çalışanının öldürüldüğünü aktaran Şentürk, şöyle devam etti:

"Son iki ayda Birleşmiş Milletler tarihindeki en ölümcül çatışma yaşandı; 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanan 24 hastane ve hizmet dışı bırakılan 100'den fazla ambulans da dahil olmak üzere Gazze'deki sağlık tesislerine toplamda 212 saldırı düzenlendi. İsrail onlarca doktoru tutukladı, onların nerede olduğu bilinmiyor.

Gazze'deki 35 hastaneden 26'sı şu anda hizmet dışı. 9'u yalnızca kısmen işlevsel durumda. Bu hastaneler aynı zamanda ülke içinde yerinden edilmiş binlerce kişiye de barınak sağlıyor. Yakıtın tükenmesi nedeniyle hastanelerin kapanması sonucu artık kuzeydeki yaralıları tahliye etmek imkansız halde, bunun yerine hastalar ölüme terk ediliyor."

Şentürk, hekimler ve sağlık çalışanları olarak İsrail'in saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarının ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleklerine yakışır duruş ortaya koymaya kararlı olduklarını vurgulayarak, hastanelerde İsrail'e destek veren ilaç ve tıbbi malzeme firmalarının ürünlerini istemediklerini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, uluslararası insan hakları örgütlerine ve NATO'ya seslenen Şentürk, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu zulme karşı koymak için daha neyi bekliyorsunuz? Yoksa kimin insan, neyin insan hakkı olduğuna birilerinin çıkarlarına göre mi karar veriliyor? Buradan tüm dünyadaki hekimler, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız."

- Zonguldak

Zonguldak'ta tren garı önünde toplanan hekimler ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları İsrail'e tepki gösteren döviz ve pankartlarla Madenci Anıtı'na yürüdü.

Grup adına basın açıklamasını okuyan stajyer doktor Ensar Yılmaz, şunları kaydetti:

"On binlerce ton bombaların altında can veren masum siviller için buradayız. Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler için, şehit olan meslektaşlarımız için, gözü yaşlı anneler, bağrı yanık babalar için buradayız. Masum bedenlerine annelerin eli değmeden bombaların değdiği bebekler için buradayız. Vicdanların sesi olmak için buradayız. Kana doymayan, işgalci, katil, siyonist İsrail'i lanetlemek; mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız."

Yılmaz, Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılara değinerek, dünya kamuoyunu duyarlı olmaya ve harekete geçmeye çağırdı. İslam dünyasına da seslenen Yılmaz, İsrail ile ticari ve askeri ilişkilerin durdurulmasını talep etti.

Tüm meslektaşlarını, yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de ölümle burun buruna mesleğini icra eden hekim ve sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu, aynen onlar gibi büyük bir sabırla azimle ve meslek aşkıyla yaşanan zulümler karşısında sessiz kalmayıp karşı duranlar olacağımızı, bunu hem insaniyet namına hem de inancımızın bir gereği olarak yapacağımızı buradan bir kez daha beyan ediyoruz. İşgalci İsrail'e sesleniyor ve şöyle diyoruz; ey asrın firavunluğuna aday olan İsrail, elbet bir Musa çıkar ve saltanatınızı başınıza yıkar."

Yürüyüşe, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sivil toplum örgütleri temsilcileri, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.