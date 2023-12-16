28 Şubat döneminin anlatıldığı "Bin Yıl" oyunu Sakarya'da sahnelendi

Tiyatro Ankebut'un 28 Şubat döneminde yaşananları anlatan oyunu "Bin Yıl", Sakarya’da seyirciyle buluştu.

Sakarya İHH ve Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesi işbirliğiyle Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda tiyatrosever katıldı.

Nurdan Albamya'nın kaleme aldığı, yönetmenliği Yunus Emre Obut'un üstlendiği oyunda, Cengiz Gül, İslam Çamyar, Kamil Özkaynak ve Kemalettin Caymaz rol alıyor.

Gösteriden elde edilen gelirin Filistin'e bağışlanacağı belirtildi.

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