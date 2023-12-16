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        Sakarya'da direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 20:57 Güncelleme: 16.12.2023 - 21:03
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        Sakarya'da direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Pazarköy Mahallesi'nde Emirhan Kumaş idaresindeki 54 HP 842 plakalı otomobil direğe çarptı.

        Aracın sürücüsü ve yolculardan Abdulkerim Tekin, Efe ve Samet Sağlam yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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