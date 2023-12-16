Sakarya'da direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Pazarköy Mahallesi'nde Emirhan Kumaş idaresindeki 54 HP 842 plakalı otomobil direğe çarptı.

Aracın sürücüsü ve yolculardan Abdulkerim Tekin, Efe ve Samet Sağlam yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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