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        Sakarya'da yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 18:07 Güncelleme: 16.12.2023 - 18:17
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        Sakarya'da yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, D-650 kara yolu Bayırakçaşehir Mahallesi mevkisindeki yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçtaki iki kişinin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, satışa hazır 15 gram bonzai ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler A.Y. (50) ve A.Y. (47) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        A.Y. (50) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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