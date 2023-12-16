Sakarya'da yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Jandarma ekipleri, D-650 kara yolu Bayırakçaşehir Mahallesi mevkisindeki yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki iki kişinin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, satışa hazır 15 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.Y. (50) ve A.Y. (47) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.Y. (50) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.