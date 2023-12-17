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        Sakarya'da "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tiyatro oyunu sahnelendi

        Sakarya'da "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 20:40 Güncelleme: 17.12.2023 - 21:02
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        Sakarya'da "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tiyatro oyunu sahnelendi
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        Sakarya'da "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Sakarya İHH ve Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesi işbirliğiyle Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde tiyatro etkinliği düzenlendi.

        Tiyatro Ankebut tarafından sahneye konulan, Nurdan Albamya İnce'nin yazdığı ve rol aldığı, yönetmenliğini Yunus Emre Obut'un üstlendiği oyunu, çok sayıda tiyatrosever izledi.

        ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, AA muhabirine, iki gündür Tiyatro Ankebut'un yapımlarını Sakaryalılarla buluşturduklarını söyledi. Oyunlardan elde edilecek gelirin Gazze'ye bağışlanacağını bildiren Ulusal, "Filistin olayları kanayan yaramız." ifadesini kullandı.

        Filistinlilerin yaşadığı acıların, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Müslüman toplumunun en büyük sıkıntılarının başında geldiğini kaydeden Ulusal, "Gönlümüz ve dualarımız onlarla." dedi.

        Batı'nın birçok konuda kendilerini yenilmez ve özgürlükçü ilan ettiğini dile getiren Ulusal, "Bugün dünyanın her tarafından insanlar sokaklarda. Bu uyanışın sonunda Allah'ın izniyle iki devletli çözüm dediğimiz Filistin devletinin dünyaca tanınacağını görüyoruz, umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Bölgede görev yapan basın mensuplarının yaşadığı zorluklara da işaret eden Ulusal, "Anadolu Ajansı da cephenin en sıkıntılı olduğu yerde, her noktada her gün dünyaya gerçek bilgileri aktarmak gibi önemli bir vazifeyi üstlendi, kahramanca görev icra ediyor." diye konuştu.

        Sakarya İHH Kadın Kolları Başkanı Meryem Tan da Gazze'de katliam yaşandığını, sivil toplum kuruluşları olarak Filistin ile alakalı sürekli gündem oluşturmaya çalıştıklarını, tiyatro oyununun da bu çabalarının bir parçası olduğunu anlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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