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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karaağaç Bulvarı'nda dönüşüm çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:54 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:59
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karaağaç Bulvarı'nda dönüşüm çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Ağa Camisi'nden İhsaniye Camisi'ne kadar olan Karaağaç Bulvarı'ndaki orta refüjün modern ve tam donanımlı haliyle sil baştan yenileneceği bildirildi.

        Çalışmalar kapsamında orta bölümde desenli yürüyüş yolu uygulaması yapılacağı aktarılan açıklamada, "Kaldırımlar estetik görünüme kavuşturulacak. Öte yandan park içindeki oturma grupları ve banklar da baştan sona yenilenecek. Çalışma, peyzaj ve yeşil alan düzenlemesiyle sonlandırılacak." bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, işlemlerin yakında başlayacağını kaydetti.

        Yapım ihalesinin tamamlandığını, yer tesliminin ardından ilk kazmayı vuracaklarını aktaran Yüce, "Orta refüj, sosyal alan olacak; kaldırımlar yenilenecek, oturma alanları da projemizin içerisinde yer alacak. Çalışma tamamlandığında Karaağaç Bulvarı, ailelerin ve gençlerin rahatça vakit geçirebileceği, yürüyüş yapabileceği sosyal parka dönüşecek. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        - Öğrencilere turizm gezisi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu üyesi öğrencileri gezdirdi.

        İl Ormanı Tabiat Parkı ile başlayan gezi, Acarlar Longozu, Karasu'daki sahil ve Yeni Mahalle gibi birçok turizm merkeziyle devam etti.

        Sakarya'nın doğal güzellikleri başta olmak üzere kültürel ve sosyal dokusunu görme fırsatı yakalayan öğrenciler, yürüyüş de yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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