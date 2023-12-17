Akyazı'da motosikletin çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosikletin çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Konuralp Mahallesi Ada Caddesi'nde seyreden M.C.K. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Irak uyruklu H.S.S'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.