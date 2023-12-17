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        Akyazı'da motosikletin çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosikletin çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 08:44 Güncelleme: 17.12.2023 - 08:46
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        Akyazı'da motosikletin çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosikletin çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı.

        Konuralp Mahallesi Ada Caddesi'nde seyreden M.C.K. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Irak uyruklu H.S.S'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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