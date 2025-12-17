Sakaryaspor, Arca Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Furkan Köseoğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas ve koordinasyonun ardından taktik çalıştı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Mete Kaan Demir ve Göktuğ Baytekin ile Afrika Kupası için milli takıma davet edilen Gael Kakuta katılmadı. Eren Erdoğan ile Oğuzhan Açıl ise salonda çalıştı.
Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Arca Çorum FK ile Sakaryaspor, 21 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadı'nda karşılaşacak.
Yeşil-siyahlı takım, 22 puanla averajla 12. sırada yer alıyor.
