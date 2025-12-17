Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, Arca Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 16:04 Güncelleme: 17.12.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, Arca Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Furkan Köseoğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas ve koordinasyonun ardından taktik çalıştı.

        Antrenmana sakatlıkları bulunan Mete Kaan Demir ve Göktuğ Baytekin ile Afrika Kupası için milli takıma davet edilen Gael Kakuta katılmadı. Eren Erdoğan ile Oğuzhan Açıl ise salonda çalıştı.

        Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Arca Çorum FK ile Sakaryaspor, 21 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

        Yeşil-siyahlı takım, 22 puanla averajla 12. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Sakarya'da vatandaşlara okuma yazma kursları veriliyor
        Sakarya'da vatandaşlara okuma yazma kursları veriliyor
        Sakarya'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Sakarya'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Uyuşturucu ve uyarıcı madde satacağı tespit edilen şüpheliyi jandarma yakal...
        Uyuşturucu ve uyarıcı madde satacağı tespit edilen şüpheliyi jandarma yakal...
        Yapı kullanım izni olmadığı gerekçesiyle kapatılma kararı alınan tesisten a...
        Yapı kullanım izni olmadığı gerekçesiyle kapatılma kararı alınan tesisten a...
        Sakarya'da şüpheli ölüm: 3 çocuk babası 67 yaşındaki adam evinde ölü bulund...
        Sakarya'da şüpheli ölüm: 3 çocuk babası 67 yaşındaki adam evinde ölü bulund...