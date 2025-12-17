Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da vatandaşlara okuma yazma kursları veriliyor

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşlar düzenlenen kursla okuma yazma öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:47 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:47
        Sakarya'da vatandaşlara okuma yazma kursları veriliyor
        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşlar düzenlenen kursla okuma yazma öğreniyor.

        Okuma yazma bilmedikleri için iş ve sosyal hayatta birçok zorlukla karşılaşan vatandaşlar, Sapanca Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği kursa kayıt yaptırdı.

        Eylülde başlayıp haziranda sona eren ve ücretsiz olarak verilen kurslarda temel okuma yazma eğitimi alan kursiyerler, hem öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor hem de sosyal hayatlarında bağımsız hareket edebiliyor.

        Sapanca Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Yeşim Ağırgün, gazetecilere, okuma yazmanın yalnızca harfleri tanımak ya da kelimeleri bir araya getirmekten ibaret olmadığını belirterek, "Okuma yazma, bireyin kendini ifade edebilmesi, haklarını öğrenmesi, dünyayı anlamlandırması ve geleceğe umutla bakabilmesidir." dedi.

        Okuma yazma kurslarının yarım kalan eğitimin tamamlanması değil, yeni başlangıcın kapısını araladığını belirten Ağırgün, kurslar sayesinde bireylerin günlük yaşamda daha bağımsız hareket edebildiğini, resmi işlemlerini kendi başlarına yapabildiğini ve toplumsal hayata daha aktif katıldığını kaydetti.

        Ağırgün, kursiyerlerin azimleriyle örnek olduğunu, yaşın öğrenmenin önünde engel teşkil etmediğini belirterek, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

        Okuma yazmanın bireyin güvenini artırdığını, ailesine ve topluma katkısını güçlendirdiğini kaydeden Ağırgün, kursların bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal kalkınmanın da temel taşlarından olduğunu anlattı.

        Ağırgün, kursiyerleri tebrik ederek, öğrenme yolculuklarının hayat boyu devam etmesi temennisinde bulundu.

        Sınıf Öğretmeni Orhan Elmas da eğitim sürecinde yalnızca temel okuma yazma becerilerinin verilmediğini, kursiyerlerin günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu internet kullanımı, MHRS ve e-Devlet sistemleri gibi konuların da programa dahil edildiğini kaydetti.

        Elmas, kurs programının vatandaşların ehliyet sınavları gibi süreçlerde ihtiyaç duyacağı temel bilgi düzeyini de kapsadığını anlattı.

        Kursiyer 50 yaşındaki Hatice Kayabaşılı da çalıştığı iş yerinde kendisinden belge istenmesi üzerine kursa başvurduğunu söyledi.

        Kayabaşılı, öğretmenlerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Daha önce harflerin ne anlama geldiğini bilmiyordum, E ile B'yi ayırt edemiyordum. Harfleri ve okumayı burada öğrendim." dedi.

        Okuma yazma öğrenmenin günlük hayatını kolaylaştırdığını ifade eden Kayabaşılı, "Hastaneye gideceğim zaman otobüslerin nereye gittiğini bilmiyordum. Okuma yazma bilmediğim için eşim götürüyordu. Şimdi tek başıma istediğim yere gidebiliyorum." ifadelerini kullandı.

        Kayabaşılı, hayatında büyük değişim yaşadığını aktararak, "Okuma yazma bilmeyen insan kendini çocuk gibi hissediyor. Şimdi kendimi daha güçlü hissediyorum. Allah izin verirse okumaya devam etmek istiyorum." diye konuştu.

        Kursiyer 45 yaşındaki Hürriyet Işık da okuma ve yazmayı bilmediğinde belgeler veya resmi işler gerektiğinde çocuklarından yardım almak zorunda kaldığını belirterek, "İsmimi bile yazamıyordum, onlar yazıyordu. Şimdi çok şükür, kendim halledebiliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

