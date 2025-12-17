Sakarya'da vatandaşlara okuma yazma kursları veriliyor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşlar düzenlenen kursla okuma yazma öğreniyor.

Okuma yazma bilmedikleri için iş ve sosyal hayatta birçok zorlukla karşılaşan vatandaşlar, Sapanca Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği kursa kayıt yaptırdı.

Eylülde başlayıp haziranda sona eren ve ücretsiz olarak verilen kurslarda temel okuma yazma eğitimi alan kursiyerler, hem öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor hem de sosyal hayatlarında bağımsız hareket edebiliyor.

Sapanca Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Yeşim Ağırgün, gazetecilere, okuma yazmanın yalnızca harfleri tanımak ya da kelimeleri bir araya getirmekten ibaret olmadığını belirterek, "Okuma yazma, bireyin kendini ifade edebilmesi, haklarını öğrenmesi, dünyayı anlamlandırması ve geleceğe umutla bakabilmesidir." dedi.

Okuma yazma kurslarının yarım kalan eğitimin tamamlanması değil, yeni başlangıcın kapısını araladığını belirten Ağırgün, kurslar sayesinde bireylerin günlük yaşamda daha bağımsız hareket edebildiğini, resmi işlemlerini kendi başlarına yapabildiğini ve toplumsal hayata daha aktif katıldığını kaydetti.

Ağırgün, kursiyerlerin azimleriyle örnek olduğunu, yaşın öğrenmenin önünde engel teşkil etmediğini belirterek, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti. Okuma yazmanın bireyin güvenini artırdığını, ailesine ve topluma katkısını güçlendirdiğini kaydeden Ağırgün, kursların bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal kalkınmanın da temel taşlarından olduğunu anlattı. Ağırgün, kursiyerleri tebrik ederek, öğrenme yolculuklarının hayat boyu devam etmesi temennisinde bulundu. Sınıf Öğretmeni Orhan Elmas da eğitim sürecinde yalnızca temel okuma yazma becerilerinin verilmediğini, kursiyerlerin günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu internet kullanımı, MHRS ve e-Devlet sistemleri gibi konuların da programa dahil edildiğini kaydetti. Elmas, kurs programının vatandaşların ehliyet sınavları gibi süreçlerde ihtiyaç duyacağı temel bilgi düzeyini de kapsadığını anlattı. Kursiyer 50 yaşındaki Hatice Kayabaşılı da çalıştığı iş yerinde kendisinden belge istenmesi üzerine kursa başvurduğunu söyledi.