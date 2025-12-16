Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sapanca'da uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Uzunkum Mahallesi'nde bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 50 kutu içerisinde 2 bin 700 sentetik ecza hap ve 2 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.A. (46), jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
