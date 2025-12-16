Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 12:19 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:19
        Sakarya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı
        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Bağlar Caddesi'nde Z.K'nin (37) yaşamını yitirdiği, E.Ö'nün (51) ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan O.K. (31) ile kardeşi A.K. (23), G.M. (26) ve İ.C.Ç. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlılar daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Serdivan ilçesinde 12 Aralık'ta, bir oyun salonunun girişinde tekel bayi ve oyun salonu çalışanları arasında çıkan kavgada Z.K. ile E.Ö. yaralanmış, Z.K. hastanede yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan zanlılar O.K, A.K, G.M. ile İ.C.Ç. olay Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

