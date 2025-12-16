Sakarya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Bağlar Caddesi'nde Z.K'nin (37) yaşamını yitirdiği, E.Ö'nün (51) ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan O.K. (31) ile kardeşi A.K. (23), G.M. (26) ve İ.C.Ç. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlılar daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Serdivan ilçesinde 12 Aralık'ta, bir oyun salonunun girişinde tekel bayi ve oyun salonu çalışanları arasında çıkan kavgada Z.K. ile E.Ö. yaralanmış, Z.K. hastanede yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan zanlılar O.K, A.K, G.M. ile İ.C.Ç. olay Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınmıştı.