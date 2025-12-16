Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakınlarının uzun süredir haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 22:59 Güncelleme: 16.12.2025 - 23:01
        Sakarya'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakınlarının uzun süredir haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        İncilli Mahallesi'nde yaşayan Erdoğan Tunca’dan haber alamayan yakıları, evine gitti.

        Tunca, oğlu tarafından hareketsiz halde bulundu, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Tunca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tunca'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay yerine gelen Tunca'nın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

