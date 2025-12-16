Sakarya'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakınlarının uzun süredir haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakınlarının uzun süredir haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.
İncilli Mahallesi'nde yaşayan Erdoğan Tunca’dan haber alamayan yakıları, evine gitti.
Tunca, oğlu tarafından hareketsiz halde bulundu, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Tunca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Tunca'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen Tunca'nın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.