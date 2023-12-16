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        Sakarya'da otomobil beton direğe çarptı; 4 yaralı

         SAKARYA'nınAkyazı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton direğe çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 21:58 Güncelleme: 16.12.2023 - 22:00
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        Sakarya'da otomobil beton direğe çarptı; 4 yaralı
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         SAKARYA'nınAkyazı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton direğe çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Akyazı Pazarköy yolu köy girişinde meydana geldi. Emirhan K., idaresindeki 54 HP 842 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Emirhan K. ile araçta bulunan Samet S., Abdülkerim T. ve Efe S. yaralandı. Kazada araçta sıkışan Efe S. itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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