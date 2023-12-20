Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi personeline, yangına müdahale eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin olası afet durumunda alınması gereken önlem, afet anında sergilenecek aksiyon ve risk azaltma yöntemleri konusunda personele teorik ve uygulamalı eğitim verdiğini kaydetti.

Terminal Şube Müdürlüğü çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendiği belirtilen açıklamada, "İş esnasında yaşanabilecek yangın vakalarına karşı nasıl müdahale edileceğini öğrenen kurum çalışanları, tatbikatla uygulamalı eğitimle deneyim sahibi oldu. İtfaiye ekipleri tarafından verilen eğitim kapsamında yangın ve yangın tüpü çeşitleri, yangın tüpü kullanımı, tüple müdahalede alınacak önlemler ve tedbirler, kurum içi görev dağılımı ve yangına müdahale teknikleri işlendi." ifadesi kullanıldı.

- SUBÜ Turizm Fakültesi'nden kariyer etkinlikleri

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden (SUBÜ) yapılan açıklamada, Turizm Fakültesi'nin "4. Geleneksel Turizmde İstihdam ve Kariyer Günü" ve "Turizmde Kariyer Geliştirme Paneli" etkinliklerine ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Kariyer Günü etkinliğinde fakültenin fuaye alanında stant açan turizm sektöründen 43 firmanın tanıtımlarını yaptığı ve öğrencilerden iş başvurusu aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Firmalar arasında oteller, yiyecek içecek işletmeleri, acenteler ve rekreasyon işletmeleri yer aldı. Panelde ise fakültenin dört bölümünü temsilen katılan dört konuk ilgili sektörlerin istihdam yönünden beklentilerini, fırsatları ve gelecek perspektifini ele alırken deneyimlerini de öğrencilerle paylaştı. SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) de firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi."

Açıklamada, panelde konuşmacıların bilgi, beceri ve deneyimlerini kariyerlerinin başında olan turizm öğrencileriyle paylaştığı kaydedilerek, etkinliğin soru-cevap bölümüyle sona erdiği aktarıldı.