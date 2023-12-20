Sakarya'da ülke ekonomisine katkıda bulunan firmalar ve iş insanları ödüllendirildi

Sakarya'da ülke ekonomisine katkıda bulunan firmalar ile iş insanları, "2023 Sakarya'nın Yıldızları" programıyla ödüllendirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) öncülüğünde Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ve Akyazı Ticaret Borsası tarafından ortaklaşa hazırlanan programda, "ihracat, İSO İlk 500 ve İkinci 500 büyük firma, çevre, teknolojik gelişim, asırlık işletmeler, istihdam, kadın istihdamı, girişimcilik ve dijital platformlarda yerli üretime değer katanlar" kategorilerinde 32 ödül verildi.

Bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, birçok farklı sektörde üreten, iş geliştiren, dünya pazarına açılan insanların bugün ülkenin itici gücünü oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilerleyen demokrasisi, gelişen ekonomisi, güçlü ordusu ve zengin insan kaynağıyla ulusal ve uluslararası alanda giderek yükselen profil sergilediğini anlatan Karadeniz, sanayi tesisleri, üniversiteleri, otoyolları, eğitim ve sağlık alanındaki devasa gelişmeleri, tarım ve turizmdeki başarıları, modern şehircilik uygulamaları ve her alanda standartlarını yükselterek yarınlara güven ve umutla bakan ülke konumunda olduğunu kaydetti.

- "Sakarya ürettiğini dünyaya satıyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da tarımın, turizmin, sanayinin yıldız şehri olan Sakarya'nın, üretimi ve ihracatıyla ülkenin medarı iftarı konumunda olduğunu dile getirdi.

Sakarya'da neredeyse tüm sektörlerde üretim olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Ürettiğini de dünyaya satıyor. Sakarya, ülkemizde yaklaşık 4 bin farklı sanayi ürününün 972'sini üreten bir şehrimiz. Buradan yaklaşık 6 milyar dolar ihracat yapıyoruz. En çok malı da Avrupa'ya satıyoruz. İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya gibi en çok bütün dünyanın mal satmak istediği ülkelere Sakarya'dan mal satıyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, ABD'de Türk Ticaret Merkezi'nin kurulduğunu anımsatarak, Sakaryalı iş insanlarına ihracat noktasında burayı değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. SATSO'nun gerçekleştirdiği projelerden de bahseden Hisarcıklıoğlu, üretime ve ihracata katkı sunanlara teşekkür etti.

Zor coğrafyada yaşadıklarını, bunun kendilerini dik ve diri tuttuğunu, proaktif hale getirdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz birlik olursak bileğimizi kimse bükemez. Nasıl dar günde bir araya geliyorsak, iyi günlerde de bir araya gelebilmeliyiz. Farklılığımız zenginliğimiz. Atalarımıza layık olmak istiyorsak, birlik olmak durumundayız. Bunu yaparsak bundan hem Sakarya hem Türkiye hep beraber 86 milyon olarak kazanırız."

- "11 ayda 169 farklı ülkeye 5 milyar doların üzerinde ihracat"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yerli ve milli üretimin önemine işaret ederek, "Türkiye Yüzyılı"nın, üretim yüzyılı olmaya devam edeceğini, Sakarya'nın da bu sürece gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 106 yıllık tarihlerinde üretimle büyüyerek Türkiye ekonomisine en fazla katkı sağlayan 13'üncü il olduklarını bildirdi.

Yeni dünyanın gereklerine uyumlu ve küresel ölçekte rekabet edebilen ekonomiyi hep birlikte inşa etmeleri gerektiğine işaret eden Altuğ, "Ciddi kırılmaların yaşandığı, rekabetin arttığı, güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik denklemin yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Özellikle Gazze'de devam eden savaş ve haksız saldırıların kabul edilir tarafı yok. Masum insanların öldüğü hiçbir dava haklı değildir. İnsanlık olarak çocukların gözlerine bakamadığımız, sözün bittiği dönemi yaşıyoruz." diye konuştu.

Sakarya'nın tükettiğinden fazlasını üreterek, sahip olduğu kaynakları ve değerleri bir üst versiyona taşımaya hazır olduğuna dikkati çeken Altuğ, ilin ekonomik performansının yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen oldukça pozitif tablo çizdiğini kaydetti.

Altuğ, ihracatta 7, ithalatta ve dış ticaret hacminde 11. sırada yer aldıklarını belirterek, "Yılın ilk 10 ayında 1 milyar 685 milyon dolar dış ticaret fazlası oluşturduk, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 151'dir. Bu değer ile Türkiye'de 3. sıradayız. Bugün geldiğimiz noktada dünyanın dört bir yanına üretim ve hizmet ihraç ediyoruz. 11 ayda 169 farklı ülkeye 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen iş insanları ile firmalara plaket ve hediyeleri verildi.