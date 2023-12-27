Sakarya'da yapılacak raylı sistem hattı uzatıldı

Sakarya'da hayata geçirilecek "Kampüs-Çarşı" raylı sistem hattı güzergahının Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'na kadar uzatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fizibilite çalışmalarına başlanan raylı sistem hattının güzergahının uzatılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, üniversiteyle merkez arasında hayata geçirilecek hattın 11 istasyona sahip olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Dün Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdik. 11 istasyonu olan Kampüs-Çarşı hattımızın Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'na kadar uzatmayı Bakanlıktan onaylattık. Şimdi 15 istasyonu olacak ve 9 kilometreden 13 kilometreye kadar uzadı hat. Bakanlığımız sağ olsun bunu kabul etmiş oldu."

Projelerin hazırlanmasında yoğun bir süreç yaşadıklarını belirten Yüce, "Projelerimizi hazırladık, 4 güzergah belirledik. Cumhurbaşkanımıza sunuldu ve onay aldı. Bir protokolle işlem başladı. Ali İhsan Yavuz genel başkan yardımcılarımızın katkıları var, partimizin diğer kıymetli vekillerinin katkıları, MHP paydaşımızın katkısı var. Bu büyük bir proje." ifadelerini kullandı.