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        Sakarya'da beton büze çarpan minibüsteki yaşlı kadın öldü

        Sakarya'da beton büze çarpan minibüsteki yaşlı kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:42
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        Sakarya'da beton büze çarpan minibüsteki yaşlı kadın öldü
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        Sakarya'da beton büze çarpan minibüsteki yaşlı kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Düzce istikametinde seyreden K.T. (63) idaresindeki 06 ADV 903 plakalı minibüs, Pekşenler mevkisinde süren yol yapım çalışma sahasındaki beton büze çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçtaki yolcular Zeynep Şimşek (85) ve M.T. (59) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şimşek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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