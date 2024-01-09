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        Sakarya'da dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dereye devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:01
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        Sakarya'da dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dereye devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden H.E.Ç. idaresindeki 34 GBJ 861 plakalı tır, Mekece Mahallesi girişinde köprü üzerindeki demir parmaklıklara çarptıktan sonra dereye devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Çevredeki sürücülerin ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle güzergahtaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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