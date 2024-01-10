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        Eğitimini evde sürdüren omurga hastası Rabia, öğretmen olma hayaliyle çalışıyor

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğuştan omurga hastası 12 yaşındaki Rabia Genç, öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için eğitimini evinde sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:55 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:13
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        Eğitimini evde sürdüren omurga hastası Rabia, öğretmen olma hayaliyle çalışıyor
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğuştan omurga hastası 12 yaşındaki Rabia Genç, öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için eğitimini evinde sürdürüyor.

        Anne karnında 3 aylıkken halk arasında "ayrık omurga" olarak da bilinen Spina Bifida teşhisi konulan Genç'in ailesi, çocuklarının eğitim hayatından geri kalmaması için Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdu.

        Bunun üzerine Şirinevler İlkokulu'na kaydı yapılan Genç, 6 yıldır evine gönderilen öğretmenlerinden ders aldı. Şu anda ortaokul 6. sınıfa geçen Rabia, azmi ve başarısıyla herkesin takdirini kazanıyor.

        Konuşma güçlüğü de çeken omurga hastası Genç, öğretmenlik hayaline kavuşmak için sıkı şekilde çalışıyor.

        - "Öğrencilerime okuma yazma öğretmek istiyorum"

        Rabia Genç, AA muhabirine, öğretmen olup öğrencilerine okuma yazmayı öğretmek istediğini söyledi.

        Eğitimden çok memnun olduğunu dile getiren anne Dilek Genç de "Devletimizden, okul müdürlerimizden Allah razı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok faydalı oldu. Bilgisi olmayanlar varsa bu konuda mutlaka müracaat etsinler çünkü çocuklar için çok faydalı süreç oluyor. En azından okul süreçlerini, okuma yazmalarını, eğitimlerini evde tamamlamaya çalışıyorlar." dedi.

        Kızında çok güzel gelişimlerin olduğunu aktaran Genç, okuma yazma ve sosyal gelişim sürecinin çok güzel ilerlediğini kaydetti.

        Öğretmen Nalan Perihan Karabağ da öğrencisiyle çok uyumlu eğitim süreci geçirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

        Rabia'nın öğrenmeye hevesli olduğunu anlatan Karabağ, "Önce okuma yazma ağırlıklı çalıştık, şimdi de Matematik dersini halletmeye çalışıyoruz. Aynı frekansı tutturursanız, çocukla iletişim kanalı bulursanız, gerçekten bazı şeyler kolay oluyor. Rabia çok zor şeyler atlatmış; şu an öğrenmenin, okumanın, yazmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anladı, öğrendi. Şimdi zevkle yapıyoruz. Emeğimizin karşılık görmesinden çok mutluyum." diye konuştu.

        Şirinevler Ortaokulu Müdürü Kazım Akyol ise devletin eğitim imkanlarını ellerinde olmayan sebeplerden dolayı eğitim yuvalarına ulaşamayan öğrenciler için eve kadar getirdiğini belirterek, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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