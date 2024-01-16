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        Sakarya'dan kısa kısa

        Ferizli Belediyesi, Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşların alışverişlerini daha güvenilir ve adil ortamda gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla tartı kontrol noktası uygulaması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:30 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:34
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Ferizli Belediyesi, Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşların alışverişlerini daha güvenilir ve adil ortamda gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla tartı kontrol noktası uygulaması başlattı.

        Uygulama kapsamında pazarda faaliyet gösteren esnafın kullandığı tartı aletlerinin doğruluk ve hassasiyeti kontrol edilecek. Bu sayede hem satıcılar hem de alıcılar için daha adil ve güvenilir alışveriş ortamının oluşturulması hedefleniyor.

        Ölçümlerde herhangi bir aksama tespit edilmesi halinde zabıta ekiplerince uyarılacak esnaftan gerekli düzeltmeleri yapması istenecek. Aksi takdirde esnaf hakkında yasal işlem başlatılacak.

        Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, vatandaşların haklarını korumak ve pazar yerinde daha sağlıklı alışveriş ortamı oluşturulması amacıyla başlattıkları uygulamanın aralıksız süreceğini bildirdi.

        - Başkan Yüce SGM'de miniklerin derslerine konuk oldu

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) eğitim gören miniklerin derslerine konuk oldu.

        Resim, Mutfak Atölyesi ve Geleneksel Türk Tiyatrosu kurslarındaki öğrencilerle tek tek ilgilenen Yüce, onlara ve öğretmenlerine çalışmalarında başarı diledi.

        Ziyarette konuşan Yüce, çocukların eğitimi konusunda özel hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Zengin eğitim içeriğiyle çocuklarımızın gerek zihinsel gerek fiziksel gerekse duygusal gelişimine önemli katkılar sunuyoruz. Evlatlarımızın en güzel çağlarında sevgi dolu çocukluk yaşamaları noktasında eğitmenlerimizle onların tavsiyeleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Yüce, SGM kurslarının çocukların yeteneklerini keşfetmelerine de olanak sağladığını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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