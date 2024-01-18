Tasavvuf sanatçısı Ahmet Gencer, Sakarya'da konser verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ocak ayı kültür etkinlikleri kapsamında sanat, tiyatro, eğitim, edebiyat gibi birçok alanda gerçekleştirilen programlar, Ziya Taşkent Konser Salonu'ndaki konserle devam etti.

Sakaryalı tasavvuf sanatçısı Ahmet Gencer şefliğinde sahneye çıkan koro, klasik Türk musikisi ve dini musikiden eserler seslendirdi.

Konser, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

Etkinlikler, yarın 19.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde Şair Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anma programı kapsamında düzenlenecek "Bir Hayalin Kurgusu" sergisi ve "Türkiye'nin Ruhu Tanpınar" paneliyle devam edecek.