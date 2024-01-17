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        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 1 kişi daha öldü

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:37 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:37
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        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 1 kişi daha öldü
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Kocaali-Akçakoca kara yolu Alandere mevkiindeki Çelikler kavşağında dün iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Meryem Uslu (58), tedavi gördüğü Kocaali Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Uslu'nun hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Yaralı sürücü Ömer Y'nin ise tedavisi sürüyor.

        Meryem Uslu'nun, kaza yerinde yaşamını yitiren sürücü Mustafa Özer'in (83) kızı olduğu öğrenildi.

        Mustafa Özer idaresindeki 41 LL 530 plakalı otomobil dün Çelikler kavşağında Ömer Y'nin kullandığı 54 DY 006 plakalı otomobille çarpışmıştı.

        Özer olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Ömer Y. ile Meryem Uslu Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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