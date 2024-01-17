Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Dalgayla devrilip zemine oturan teknedeki 4 kişi, suya atlayıp kurtuldu

        SAKARYA'da, 'Sultan Murat' isimli tekne, aşırı dalgada yan yatıp zemine oturdu. Tekneyle midye toplamak için açılan 4 kişi, suya atladıktan sonra kıyıya çıkarak kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:36 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dalgayla devrilip zemine oturan teknedeki 4 kişi, suya atlayıp kurtuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'da, 'Sultan Murat' isimli tekne, aşırı dalgada yan yatıp zemine oturdu. Tekneyle midye toplamak için açılan 4 kişi, suya atladıktan sonra kıyıya çıkarak kurtuldu.

        Olay, saat 13.30 sıralarında, Karasu ilçesi Yeni Mahalle kıyılarıyla Sakarya Nehri'nin denizle birleştiği alanda meydana geldi. Sultan Murat Özden, 'Sultan Murat' isimli tekneyle, beraberindeki kardeşi Suat Özden, arkadaşları Cüneyt Ergün ve Ergün Mumcu'yla birlikte midye toplamak için denize açıldı. Denizin kıyı kesimlerindeyken aşırı dalga sebebiyle savrulan tekne devrilip yan şekilde zemine oturdu. Teknedeki 4 kişi, suya atladıktan sonra kıyıya çıkıp kurtuldu. İhbarla bölgeye, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde muayene edilen 4 kişi, herhangi bir sağlık sorunlarının olmaması sebebiyle hastaneye götürülmedi. Yan yatmış halde zemine oturan tekneyi çıkarmak için çalışma başlatıldı. Teknenin sahibi Sultan Murat Özden de çalışmalara katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        14 yaşında sac bükme makinesinde can verdi! Arda'nın hayatından bir dram daha çıktı!
        14 yaşında sac bükme makinesinde can verdi! Arda'nın hayatından bir dram daha çıktı!
        Alper Gezeravcı: Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi hakkında neler biliniyor?
        Alper Gezeravcı: Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi hakkında neler biliniyor?
        İş makinesi, anne ve 2 çocuğuna çarptı! Pusette ölüm!
        İş makinesi, anne ve 2 çocuğuna çarptı! Pusette ölüm!
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Bir kişinin ölümüne neden olmuştu! Tahliye edildi
        Bir kişinin ölümüne neden olmuştu! Tahliye edildi
        Yarıyıl tatilinde çocuklar için kültür sanat etkinlikleri
        Yarıyıl tatilinde çocuklar için kültür sanat etkinlikleri
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        Yunus Emre Konak şoku!
        Yunus Emre Konak şoku!
        Velayetindeki hasta oğlu babasına gitmedi! Anneye 6 gün hapis cezası!
        Velayetindeki hasta oğlu babasına gitmedi! Anneye 6 gün hapis cezası!
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Öldürüp adres verip suçu bildirmeye "Takdir indirimi!"
        Öldürüp adres verip suçu bildirmeye "Takdir indirimi!"
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Babasını öldürdü, "psikiyatri hastasıyım" dedi!
        Babasını öldürdü, "psikiyatri hastasıyım" dedi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Sakarya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Sakarya'da alabora olan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı
        Sakarya'da alabora olan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı
        Tekirdağ'da göçük altında kalarak ölen işçi için Sakarya'da cenaze töreni d...
        Tekirdağ'da göçük altında kalarak ölen işçi için Sakarya'da cenaze töreni d...
        Sakarya'da afet erken uyarı sistemi hayata geçirilecek
        Sakarya'da afet erken uyarı sistemi hayata geçirilecek
        Devrilen TIR'ın şoförü öldü
        Devrilen TIR'ın şoförü öldü