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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, dernek yöneticileriyle buluştu

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, dernek yöneticileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:14
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, dernek yöneticileriyle buluştu
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        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, dernek yöneticileriyle bir araya geldi.

        Programda konuşan Alemdar, farklı bölgelerden, kültürlerden kente gelen vatandaşların, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşadığını belirtti.

        Alemdar, 35 yıldır siyaset yaptığını, her kademede çalıştığını vurgulayarak, Serdivan'da 15 yıl Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğunu anlattı.

        Cumhur İttifakı'nın liderlerinin tensipleriyle, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu hatırlatan Alemdar, bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlara teşekkür ettiğini kaydetti.

        Önümüzdeki süreçte de şehrin kültürel iklimini muhafaza edeceklerini, sosyal yaşamın zenginleştirilmesi için yeni adımlar atacaklarını vurgulayan Alemdar, şöyle konuştu:

        "Bu bir bayrak yarışı. Bizden önce bu şehirde görev yapmış, her bir belediye başkanıma şükranlarımı sunuyorum, rahmete kavuşanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bu coğrafyada aynı havayı soluyoruz, aynı suyu içiyoruz ve aynı kaderi yaşıyoruz. Yolumuz bir suyumuz bir. Biz bir olmak zorundayız. Hep birlikte önce 'Sakarya' diyerek omuz omuza yolumuza devam edeceğiz."

        Alemdar, kentin her noktasına ve her kesimine ulaşmaya çalışacaklarını, her bölgeye eşit ölçüde hizmet götüreceklerini belirtti.

        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da Sakarya'da her kültürden ailenin bir arada ve huzurlu bir şekilde yaşadığını belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde yola devam etmek istiyoruz. Bu akşam böylesine güzel bir ortamın içerisinde olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Sakarya'mız sevgi ve kardeşlik coğrafyasıdır. İnşallah 31 Mart seçimleri sonrası Yusuf Başkanımızın liderliğinde, şehrimiz geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyecektir. Rabbim yüzümüzü hep güldürsün, bağımızı çok daha kuvvetlendirsin." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ise Sakarya'nın kardeşlik örneğini, en güzel şekilde ortaya koyan bir kent olduğunu kaydetti.

        Kentin her alanda gelişimine katkı sunacaklarını anlatan Kocacık, 31 Mart'ta bu kardeşlik duygusunun artarak devam edeceğini ifade etti.

        Dernek üyelerine teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de 14 ve 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na verdikleri güçlü desteğin, yerel seçimde de devam etmesi temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Gaziantepliler Derneği günün anısına Alemdar'a plaket takdim etti.

        Programa, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ile Ordu, Tokat, Samsun, Trabzon, Yozgat, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Bayburt, Isparta, Hemşin, Gürcü, Laz, Giresun Bulancak, Rizeliler, Ağrılılar, Bolulular, Çankırılılar, Romanlar, Kınalılar, Rumelililer, Batı Trakya, Sivas, Balkan ve Kosova göçmenleri gibi Sakarya'da faaliyet gösteren 40'tan fazla derneğin üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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